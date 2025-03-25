澳門舉辦灣區婦女體育嘉年華迎全運

图为参与活动的女士们展现健康与团结的良好精神风貌。（图片来源：主办方） 中評社北京3月25日電／據人民日報海外網報導，2025“澳門婦女體育嘉年華” 22日及23日舉行，澳門市民積極參與的同時，今年還迎來廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、 中山、江門、肇慶、香港及橫琴合作區的婦女團體。各地婦女在活動中開展體育文化交流，共同分享運動帶來的喜悅。



活動由體育局與澳門婦女聯合總會共同舉辦，是澳門推動婦女積極參與運動的大眾體育活動，自2003年起舉辦逾20年。活動以多種形式展示女性的健康與活力，喚起社會各界對婦女身心健康的關注。



今年的活動包括“大眾體育健身展示大會”和康體競技活動兩部分。“大眾體育健身展示大會” 22日在議事亭前地舉行，來自大灣區城市及橫琴合作區的婦女團體，聯同體育局與澳門婦女聯合總會大眾體育健身興趣班的教練及學員，帶來各地區特色體育項目表演，推動形成全民運動氣氛，現場吸引許多市民及旅客駐足觀看，氣氛熱烈。



康體競技活動23日在塔石體育館上演，為迎接第十五屆全國運動會的舉辦，競賽單元加入了羽毛球、乒乓球、排球及籃球等項目，各參賽隊伍發揮團隊合作精神，同心合力，順利過關。現場還設置婦女健康咨詢服務，為參加者提供健康知識。



出席活動的頒獎嘉賓包括澳門中聯辦副秘書長兼社會工作部部長黃華蓋、澳門特區政府體育局局長張子軒、全國婦聯常委澳門婦女聯合總會永遠會長賀定一、澳門婦女聯合總會會長劉金玲、澳門婦女聯合總會理事長袁小菱、廣東省婦女聯合會一級巡視員羅敏等。

