全港不定點嚴厲執法　亂過馬路罰二千

警方过往经常展开执法行动，严厉打击不小心驾驶和行人乱过马路的行为。（图片来源：大公报） 中評社北京3月25日電／據大公報報導，警方昨日（24日）開始，在全港各區展開不定時、不定點的大型嚴厲執法行動，打擊不小心駕駛、超速駕駛和不遵守交通燈號過馬路、沒有使用行人過路設施等違規事項。根據《道路交通（交通管制）規例》規定，在交通燈控制的過路處，行人必須遵從交通燈指示，若無合理辯解違反規例者，可處罰款2000元。



截至今年首兩個半月，本港已發生21宗奪命交通意外，23人死於交通意外，按年飈升四成。



便裝警員及高點攝錄配合



警方交通總部與五大總區交通部人員，昨日起於全港各區展開不定時、不定點的執法行動，更會配合便裝警員及高點攝錄，打擊不小心駕駛、超速、不遵守交通燈號過馬路，無使用行人過路設施等常見違規行為，務求提高市民大眾的守法和道路安全意識。



警方強調，執法行動絕對不是為“追票”，而是希望市民明白“謹慎守法，你我有責”的重要性。今年首季有7名行人在交通意外中死亡，其中6人為年滿65歲長者，當中5人涉及亂過馬路，最常見成因是不遵守交通燈號橫過馬路、“攝車罅”或在大型車輛盲點走出馬路等。警方更特別提到有市民會跨越數條行車線，甚至攀過護欄或穿越路面的中央分隔胡亂過馬路，險象環生。