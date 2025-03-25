特朗普稱關稅可優惠但需“對等”

美國總統特朗普24日在白宮演說。（圖片來源：新華網） 中評社北京3月25日電／據新華網報導，美國總統特朗普24日在白宮說，隨著4月2日“對等關稅”生效日臨近，他可能會給很多國家提供關稅優惠，但需要實現“對等”。



或面向“很多國家”



特朗普說，歐盟已經同意將汽車關稅降至2.5%，跟美國一樣的水平。他還表示未來數日他將宣布涉及汽車、木材、芯片等產品的關稅。



特朗普2月13日簽署備忘錄，要求相關部門確定與每個外國貿易夥伴的“對等關稅”。經濟學家和市場人士擔憂，在特朗普政府不斷升級的“關稅亂拳”下，美國經濟可能出現“特朗普衰退”甚至“滯脹”。摩根大通首席全球經濟學家布魯斯·卡斯曼本月早些時候表示對美國經濟高度擔憂，預計今年美國經濟衰退的概率約為40%，明顯高於年初預測的30%。



英首相：尋求達成協議



據英國媒體報導，英國首相斯塔默與特朗普23日通電話，討論一項涉及兩國的經濟協議。英國政府尋求通過這項經濟協議，避免英國成為美國即將推動的“對等關稅”實施對象。



英國首相一名發言人24日證實，英國正與美國就一項經濟協議展開合作，並以雙方對經濟安全的共同承諾為基礎。



英國媒體此前報導，英國政府可能削減數字服務稅以減輕美國科技公司在英國運營的稅務壓力，以此換取美政府減輕對英國商品徵收關稅的影響。



這名發言人重申數字服務稅的重要性，稱該稅種預計每年會給英國政府創造約8億英鎊（1英鎊約合1.29美元）收入。關於英美討論中的經濟協議，發言人表示，這份協議只涉及部分行業，並非全面的自由貿易協議，當前“進展良好”。