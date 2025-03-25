﻿韓政局不穩　難應對美“關稅大棒”

韓國浦項市一家鋼管廠的鋼鐵製品。（圖片來源：法新社） 中評社北京3月25日電／據大公報報導，綜合《華爾街日報》、韓國《中央日報》報導：美國政府本月12日對進口鋼鋁加征25%的關稅，還將從4月2日起對貿易夥伴實施對等關稅，韓國等美國盟友均成為美國“關稅大棒”的受害者。分析指，韓國總統尹錫悅去年12月被停職後，韓國政府群龍無首，想與美國總統特朗普談判難上加難。



在尹錫悅和國務總理韓德洙接連被停職後，副總理崔相穆代行總統職責。崔相穆本月早些時候表示，特朗普的“美國優先之箭”已開始瞄准韓國。美媒指出，崔相穆迫切想要說服特朗普不要對韓國商品加征關稅，但崔相穆的“跛腳鴨”身份降低了特朗普與其通話的興趣。



韓國是最大的對美鋼鋁出口國之一。由於對美出口依存度高且國內市場需求低迷，美國加征鋼鋁關稅，料重創韓國鋼鐵製造商。2024年美國對韓國貿易逆差超過660億美元，韓國是特朗普口中“利用美國”的國家之一。



分析認為，韓國將是最容易受到特朗普關稅政策衝擊的國家之一。由於韓國從美國進口的商品相對較少，韓國也很難效仿加拿大等國對美國徵收報復性關稅。



韓媒此前報導，美國能源部已將韓國列入“敏感國家”名單。韓國政府辯稱，美國此舉的原因並非韓國外交政策問題，而是與美國能源部下屬研究所的保密問題有關。雖然韓國政府正加緊與美方談判爭取從該名單中被剔除，但距離4月15日措施生效僅剩20多天，是否能夠成功尚不明朗。