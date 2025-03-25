特朗普稱將對委內瑞拉徵收“二級關稅”

美國總統特朗普。（圖片來源：央視網） 中評社北京3月25日電／據央視網報導，當地時間24日，美國總統特朗普在其社交平台“真實社交”上發文表示，美國將對委內瑞拉的石油或天然氣產品徵收“二級關稅”（Secondary Tariff），任何從委內瑞拉購買石油或天然氣的國家都將在與美國的貿易中支付25%的關稅。



特朗普還表示，相關規則將於4月2日生效。