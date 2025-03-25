日本新設“統合作戰司令部”引發違憲爭議

中評社北京3月25日電／據新華社報導，日本防衛省24日在東京正式設立“統合作戰司令部”，作為統一指揮陸海空自衛隊的常設機構。該機構旨在提升自衛隊部隊的靈活性和快速反應能力，進一步加強與美軍的協同作戰。這一舉措在日本引發爭議，被指偏離日本和平憲法。



據防衛省介紹，統合作戰司令部首任司令官由航空自衛隊將領南雲憲一郎擔任，初期編制約240人。此前，自衛隊陸海空部隊的協調指揮工作由相當於總參謀長的自衛隊統合幕僚長兼任。隨著近年協調任務日益繁重，現行體制難以滿足需要。



新設的統合作戰司令部將在緊急情況下統一指揮自衛隊開展聯合作戰，非緊急情況下，該機構將密切追蹤陸海空及太空、網絡等各領域自衛隊部隊的動向。同時，該司令部還將作為對口機構，與美軍印太司令部及駐日美軍擬設的“聯合作戰司令部”對接，負責與美軍進行作戰協調。



有分析指出，自衛隊與駐日美軍設立對口機構，並在作戰層面實現深度協同，實際上構建了一個和平時期的常設戰爭指揮體系。日本《赤旗報》23日刊文稱，隨著自衛隊與美軍融合趨勢加快，自衛隊實質上可能走向“被（美軍）指揮”“（與美軍）一體化”，這將構成違憲。



日本山口大學名譽教授纐纈厚在接受新華社記者採訪時表示，日本憲法否定戰爭行為，從這一角度看，設立統合作戰司令部已明顯偏離憲法規範，“稱其為違憲組織也不為過”。纐纈厚說，在高舉和平憲法的日本設立以實施戰爭為目的的統合作戰司令部，“這必然引發亞洲鄰國的嚴重不信任與警惕”。



