丹麥：美代表團訪格陵蘭反映美國人不恰當慾望

中評社香港3月25日電／丹麥外交部長拉斯穆森24日針對美國副總統夫人本周將率代表團訪問格陵蘭島一事批評說，這一舉動反映出“美國人不恰當的慾望”。



新華社報導，美國副總統萬斯夫人烏莎·萬斯辦公室23日宣佈，烏莎·萬斯將於27日出發，率代表團訪問格陵蘭島。多家美國媒體報導說，美總統國家安全事務助理華爾茲、能源部長賴特等將陪同訪問。



對此，拉斯穆森24日在接受媒體採訪時說，此舉反映出“美國人不恰當的慾望”。他同時強調，此訪恰逢“格陵蘭島剛剛舉行了選舉，還沒有成立格陵蘭島政府”。



格陵蘭島自治政府總理埃格德23日晚對媒體明確表示，烏莎·萬斯和華爾茲並未受邀參加任何會面，並怒批美方這一安排顯然是施壓和挑釁，稱美國此舉“極具攻擊性”。



丹麥首相弗雷澤里克森23日在首都哥本哈根對當地媒體表示，丹麥希望與美國合作，但這種合作必須也只能建立在國家之間相互尊重主權的基本價值觀之上。她說，烏莎·萬斯此訪“是我們正在認真對待的事情”。



格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。該島是丹麥的自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國目前在格陵蘭島有一座主要軍事基地。去年美國總統選舉後，美國總統特朗普屢次表達奪取格陵蘭島控制權的強烈意願，還稱不會排除通過“軍事或經濟脅迫”手段奪取該島控制權的可能性。