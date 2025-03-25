安徽：持續推動政府履約踐諾兌現政策資金

中評社北京3月25日電／據新華社報導，記者從安徽省政府新聞辦24日舉辦的新聞發布會上獲悉，安徽省自2021年起持續開展公共政策兌現和政府履約踐諾工作，累計摸排履約踐諾問題5766件，推動兌現政策資金82.92億元。



政府履約踐諾是法治化營商環境建設的重要內容。安徽省今年將堅持把政府履約踐諾作為法治政府建設率先突破的牽引性工作，著力打造一流法治化營商環境。加強政策制定和合同簽訂前置性合法合規審查，審慎出台收縮性、抑制性舉措，同時根據財政資金情況及招商引資條件等反向調整政策，防止因急於招商的過度、違規、越權承諾。



同時，安徽省將發揮“1＋N”惠企政策體系功效，推進涉企政策一網通辦、惠企政策精準推送、政策兌現直達直享。盡快建成安徽省招商引資合同協議履約監管應用系統，形成可溯源、可追蹤的“全生命周期”合同履約監管體系。建立政府失信懲戒機制，推動“政府承諾＋社會監督＋失信問責”閉環運行，構建正向激勵、失信必懲的良好生態。



安徽省司法廳廳長羅建華介紹，安徽省將突出守正創新，讓營商環境更加優化。如強化合法性審查剛性約束，防止政府重大決策、行政規範性文件等“帶病”出台；優化涉企立法徵求意見機制，深化公共政策兌現和政府履約踐諾，擴圍實施“免申即享”惠企政策；在更多領域推行輕微違法行為輕罰免罰清單制度，著力構建更加公平、更有活力的營商環境。