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中國海警驅離日本非法進入我釣魚島領海船只
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2025-03-25 09:48:04
中評社北京3月25日電／央視新聞報導，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，3月21日至24日，日“理惠丸”“第八琴海丸”“第八泰生丸”“善幸丸2”號漁船非法進入我釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，我們敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動。中國海警將持續在釣魚島領海內開展維權執法活動，維護國家領土主權和海洋權益。
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