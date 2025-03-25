剛性需求　細價樓主導首季新盤

中評社北京3月25日電／據大公網報導，近月樓市持續熾熱，上周估計首季新盤市場總銷售量達4200夥，截至目前已逾4050夥，相信整季或達4300夥，有望超額完成。雖然比起去年第一季度的約4870夥仍有距離，但去年新盤市場“來得快、去得亦快”，第二季度新盤銷售已顯著回落。



今年的情況又如何？過去數月樓市氣氛拾級而上，整體一、二手成交量均處於上升軌。去年樓市可說“來得快、去得亦快”，主要是全面撤辣後，買家即時大舉入市，但熱潮過後購買力未能維持。如果說去年樓市主要是外來投資者帶動，今年的樓市則是由剛性需求所帶動。



新界銷售2200宗 占全港55%



再從新盤銷售比率的情況亦可以看出，今年樓市與去年有所不同。年初至今新盤約4000宗成交中，新界再次主導大市，成交量超過2200宗，占比達55%，至於去年新界區新盤只占整體成交41%而已。



不過，今年首季九龍區整體成交顯著回落，暫只錄約1088宗，占整體成交27%，至於去年九龍區新盤成交比新界區還要多，屬歷年首次，占比高達45%。



另外，今年首季新界區成交大幅增加，反映樓市以細價樓作主導，主要是受惠於財政預算案將400萬元以下物業的厘印費大幅減至100元，因而刺激細價樓銷情，但始終400萬元以下的新盤成交只占少數，新盤仍然由剛性需求主導，用家及上車客占多數。



值得留意的是，今年港島區新盤仍然相當搶手，比起去年的成交比率再進一步提高。年初至今港島區新盤成交量約750宗，占整體新盤成交量超過18%，至於去年港島區新盤銷售2350宗，占比為14%。未來仍有多個港島大型新盤登場，估計港島新盤銷售較去年再有增加。