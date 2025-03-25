素質轉型與AI驅動　卓越教育前景俏

卓越教育集團（03978）（圖片來源：大公網） 中評社北京3月25日電／據大公網報導，卓越教育集團（03978）上周四公布2024年度業績，收入逾11億元（人民幣，下同），按年大幅增加125%；純利1.92億元，增長114%；每股盈利25.61分，派末期息12.3港仙，較上年同期3.5港仙大增2.5倍。業績顯示，集團的主業“素質教育”有明顯增長，成為業績增長動力；相信在集團的“素質轉型＋AI升級”雙輪驅動下，前景值得看好。



業績大增主要得益於集團成功完成素質教育轉型，所推出的各類產品精準契合新課標的人才培養方向，深受家長和學員的高度認可。期內，素質教育收入7.1億元，大增412%，占總營收比重達64.7%，成為業績增長核心引擎；輔導項目增長25.2%至1.8億元；全日制復習業務收入近2.1億元。



2024年集團合同負債為6.02億元，同比增長184.3%。教培行業合同負債一般為學員預收款，可以視為2025年景氣度指標大幅增加，釋放出較為積極的信號。



2024年12月31日，集團成功完成與關聯方談判，以現金代價1元收購深圳市卓越教育培訓中心及深圳萬蝶教育培訓中心100%的股權，為實現長期業績增長奠定基礎。



集團持續深化“All in AI”戰略布局，提高學生的學習效率和老師的教學效率。其開發的“青椒AI助教”和作文智能批改系統持續落地推出，老師們將有更多的時間精力，投入到課堂呈現形式的研究，以及關注學生的身心健康與發展，及時調整教學策略，實現個性化教學的動態優化。公司還在內部上線了多款智能應用，初步形成覆蓋教學、管理與服務的AI生態系統。



華泰予目標價6.49元



華泰證券表示，去年12月集團新設AI技術部，通過研發AI技術賦能產品創新和業務流程優化；今年2月，“青椒助教”應用接入DeepSeek R1，大幅提升教師備課效率。



此外，集團還計劃加大在深圳、佛山的資源投入，包括新增網點、引進優秀教師、優化教學設施、改善教學環境等。該行認為，卓越教育集團作為華南本土教培龍頭，具備優質的品牌口碑、完善的教研體系、合規的前端獲客渠道等優勢，中長期內拓展路徑清晰，維持其“買入”評級及目標價6.49港元。