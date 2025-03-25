美團核心業務勝預期　AI融入業務利發展

中評社北京3月25日電／據大公網報導，今年以來恒生指數在AI（人工智能）帶動下交投熾熱，年初至今大升19%，不過於上周高位反復徘徊，25000點突破未果，全周下跌1.13%，顯示高位反復整固。在近期中國資產重估浪潮中，科技類股份憑借高成長性與政策紅利成為市場主線。作為生活服務領域的絕對龍頭，美團（03690）近期發布的2024年第四季度及全年業績顯示核心業務盈利超預期、新業務虧損收窄及國際化戰略提速，凸顯其在科技消費賽道中的稀缺性。



2024年，美團核心本地商業得益於行業線上滲透率的進一步提升和強勁的消費需求，該業務分部營收增長21%至2502億元（人民幣，下同），占總營收約74%。美團年交易用戶數突破7.7億、年活躍商戶數增至1450萬，均創新高。此外，營業利潤同比增長35%，這主要歸因於用戶補貼優化推動外賣業務營業利潤超預期。



外賣業務方面，即時配送日訂單量峰值在立秋當日達9800萬單。截至2024年末，美團閃購已和超5600家大型連鎖零售商、41萬本地小商戶以及超570家品牌商達成合作。線下消費需求持續釋放。2024年，美團到店業務訂單量同比增長超65%。



Keeta已拓至沙特9城市



美團持續加碼技術投入，AI與自動化技術深度融入業務場景。隨著無人配送規模化，可降低末端配送成本的同時，也能提升履約效率。至於AI優化運營方面，通過演算法動態調整騎手調度、商戶推薦及用戶補貼策略，驅動核心業務利潤率持續改善。



國際化戰略落地，美團旗下外賣平台Keeta已拓展至沙特9個城市，用戶與訂單量快速增長，計劃3年內覆蓋海灣六國。海外業務雖然短期拖累利潤，但長期有望成為“第二增長曲線”。美團具備充足彈藥提供國際擴張與技術投入；Keeta在沙特的成功驗證了其國際化可行性，未來海外業務收入占比提升將驅動估值重構。



當前中國資產重估的核心邏輯在於尋找“盈利確定性＋長期增長潛力”的標的。美團憑借本地生活龍頭優勢，有望成為資金配置的重點方向。短期看，核心業務盈利支撐估值修復；長期看，國際化與AI驅動的效率革命將打開成長天花板。當前股價回調或是布局良機，值得關注。