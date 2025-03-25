中資股未升完　估值修復空間大

隨著中國科技企業不斷推出創新產品，相關公司的股價亦不斷上升。圖為越疆推出的人形機器人。（大公報） 中評社香港3月25日電／大公報報導，中國技術突破及產品創新陸續有來，即使年內中資股已有一定升幅，但尚未充分反映內地創新發展的增長潛力，意味著中國股票估值修復才剛剛開始，特別是中資科技股估值對比美國科技股仍有很大折讓，對投資者而言更具值博率。



美國關稅政策已經拖冧華爾街股市，美股三大指數跌幅可能逐步擴大至20%，陷入大熊市，投資情緒趨向悲觀，美國銀行最新調查顯示，全球基金對美國股票配置出現破紀錄降幅，近月現金比重由3.5%大幅調高至4.1%，似乎大家都預期美股更大風暴即將來臨，事實是特朗普政府堅持向全球加征關稅有利美國，妄想可以增加財富、改善財赤，實在是自欺欺人，到頭來必付出經濟硬著陸的代價，就連美國財長貝森特也不能保證不會衰退，難怪醒目資金加快逃出美股，轉投中資股，股市繼續呈現“港強美弱”局面



股市“東升西降” 資金流大轉向



事實上，中國創新發展步伐不斷加快，新質生產力成為推動新興產業發展重要引擎。



今年首兩個月，內地高技術製造業增加值同比增長9.1%，比去年全年提速0.2個百分點。其中，自今年年初開始，國產人工智能（AI）大模型異軍突起，而且人工智能技術突破與應用場景大增，令內地不斷有創新產品跑出，令中國股票投資價值全面提升，引發資金流向大逆轉，形成港股升、美股跌的市況。

