趙樂際同意大利參議長拉魯薩舉行會談

3月24日下午，全國人大常委會委員長趙樂際在北京人民大會堂同意大利參議長拉魯薩舉行會談。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月25日電／據新華社報導，全國人大常委會委員長趙樂際24日下午在人民大會堂同意大利參議長拉魯薩舉行會談。



趙樂際說，去年是中意建立全面戰略夥伴關係20周年，習近平總書記同訪華的馬塔雷拉總統、梅洛尼總理深入交流，共同擘畫雙邊關係發展新的藍圖。在兩國領導人戰略引領和推動下，中意務實合作不斷拓展，人文交流持續深化，給兩國人民帶來了實實在在的福祉。



趙樂際指出，建交55年來，中意關係能夠保持健康穩定發展，關鍵在於雙方始終堅持相互尊重、求同存異、合作共贏。中方讚賞意方堅持一個中國原則，願同意方弘揚傳統友誼，加深瞭解、擴大共識，做相互支持、相互成就的戰略夥伴；加強戰略對接，在船舶製造、航空航天、新能源等領域深挖合作潛力；攜手倡導文明交流互鑒，加強文化藝術、旅遊教育等領域合作，推動兩國世代友好深入人心。



趙樂際強調，中國全國人大願同意大利議會共同落實好兩國關於加強全面戰略夥伴關係的三年行動計劃，加強立法機構高層、專門委員會、雙邊友好小組、人大代表和議員之間的友好往來，深化交流互信，為雙邊務實合作提供法律保障；加強在多邊議會機制內的協調溝通，共同應對全球性挑戰。



趙樂際表示，中方願同歐方以建交50周年為契機，推動中歐關係持續穩定健康發展，希望意方繼續為此發揮積極作用。



趙樂際介紹了中國經濟持續回升向好態勢和擴大高水平對外開放的政策舉措。他表示，歡迎包括意大利在內的各國企業抓住合作機遇，與中國經濟共同成長。