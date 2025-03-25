中評社北京3月25日電／網評：治理花粉過敏，能不能砍樹了之



來源：人民日報 作者：白真智



最近，“你過敏了嗎”成為網上網下熱議的話題。當人們外出踏青、欣賞大好春光之時，同步到來的花粉季卻讓很多過敏患者感到不適甚至非常痛苦。北京等北方城市廣泛種植的柏樹、楊樹、柳樹等植物，所產生的花粉因顆粒相對較小、質量輕，容易隨風飄散，成為主要過敏原。在北京的天壇公園，這段時間柏樹花粉因風而起，如煙霧般彌漫。有網友對此頗為不滿，甚至說出“柏樹花粉這麼多，為什麼不能全砍了”的氣憤之言。



這種氣憤可以理解。由花粉誘發的過敏確實難受，患者往往眼睛腫、鼻子堵、涕淚橫流，睡不安、吃不香，影響生活和工作。想去醫院求助，又遇到大量與自己症狀相似的人集中就醫，看個病、拿個藥費時費力。身體上的不舒服加上就醫過程不順暢，難免心裡窩著火，忍不住要議論兩句，甚至發表有些激烈的言辭。



不過，真的把樹砍了行不行？這個問題恐怕還得理性看待。



要承認，柏樹有作用、有價值。以北京為例，近年來因為持續綠化，生態環境越來越好。圓柏等柏類植物適應當地氣候，四季常青，能夠形成優美景觀，在保護生態環境方面具有顯著效果。同時，北京古樹中絕大部分都是鬆柏。它們見證著城市的發展歷程，成為傳承歷史文化的重要載體，還有很好的科學研究價值。



看來，樹不能輕易砍，那花粉過敏的問題咋解決？



從源頭上控制。可以修訂城市主要林木目錄，將易造成花粉過敏的樹種從目錄中删除，並逐步替換為適應性好、花粉生成量較小的樹種。在新增綠化項目中嚴格控制近居民區、游人活動區花粉易過敏樹種栽種量，做好重點地區樹種的更新替換。