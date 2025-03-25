美政策多變　資金轉向黃金避險

中評社香港3月25日電／大公報報導，第一金（福而偉金融控股集團成員）高級分析師文翼分析說，上周美元指數小幅收漲，國際原油連續兩周反彈，黃金今年已創16個歷史新高且連續三周上漲。市場主要受貿易摩擦、地緣緊張、央行態度及美聯儲降息預期等因素影響，諸多不確定性推動黃金連漲。本周需關注特朗普關稅政策、中東局勢，美歐重磅數據，如美國新屋銷售，耐用品訂單，PCE物價指數、第四季GDP終值、消費者信心指數及初請失業金數據等，或影響黃金走勢。



過去一周，美國總統特朗普宣稱4月2日徵收廣泛對等關稅，美財長稱將對全球推出“關稅編號”徵稅機制，細則不明加劇貿易摩擦憂慮。美聯儲、日英央行均按兵不動，歐盟延遲反制，美元拋售減速，避險情緒支撐美元。地緣政治上，俄烏局勢緩和，但加沙戰火重燃，以色列重啟對加沙空襲，加劇地區緊張；美國對伊朗祭出新制裁，特朗普設兩月期限強推核協議談判，地緣風險溢價持續高企。在地緣政治、貿易關稅和經濟預期衝擊下，金價獲中長期支撐。



中東局勢、貿易關稅及宏觀數據是本周焦點。伊朗若拒絕接受特朗普政府新核協議，叠加以軍加沙行動升級，以及美國將向中東增派航母並打擊胡塞武裝，風險溢價將支撐金價中樞上移。關稅上，美聯儲決策者稱特朗普政策多變，料在短期內推高通脹。關鍵數據方面，2月核心PCE與3月密歇根消費者信心指數將為美國經濟狀況提供線索。目前經濟放緩尚未引發衰退，但多變或引投資者轉向黃金避險，若經濟前瞻指標持續惡化，貴金屬或迎來新一輪估值。



阻力位3090美元



技術分析，黃金周線圖BOLL通道擴張，KD金叉；日線圖價格向中軌回撤，KD死叉，短期震蕩修正，整體趨勢向好。金價重要阻力每盎司3048至3090美元，不能突破企穩3090美元有震蕩修正，關鍵支撐在每盎司2963至2990美元，調整不破2963美元有上攻潛力。