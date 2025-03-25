入市資金審慎　恒指呈“慢牛”走勢

中評社北京3月25日電／據大公網報導，港股昨日先升後跌再推上。恒指高低波幅436點，計高點為23967點，升278點；低點為23531，跌158點。收市報23905點，升215點，全日總成交收縮至2331億元，較上周五少1059億元。



大市經過上周兩日下挫失去1081點之後，市場人士關注調整是否會擴大及延續，昨日最低時跌158點，亦即今次整固總共跌去1239點，顯示已符合要求，在買盤稍增而沽家減少之下，恒指開始反彈，走勢合理，亦即恒指在23500點水平找到支持，應不必考驗23000關。



不過，大市的缺點是交投額下降，反映入市資金保持審慎，在能量平平下，恒指難以再上高台。看來，3月底要成交額大幅增加，似乎不大現實。蓋不明朗因素仍然存在，故最佳的走勢是繼續個別發展，以“慢牛”代替“蠻牛”。



交行業績理想 內銀股造好



二十只熱門股中，上升的15只，下跌的5只，顯示上升占主導地位。升幅最好的是機器人製造商越疆（02432），收74.65元，升6.6%。紫金（02899）受惠金價上升及其業績理想，收18.14元，升4.9%。小米（01810）收57元，升4.2%，此外表現良好的還有比亞迪（01211）、中芯（00981）、小鵬汽車（09868）等。下跌熱門股則包括美團（03690）、快手（01024）、友邦（01299）、中移動（00941）及港交所（00388）。



內銀股率先由交通銀行（03328）公布業績，市場受落，股價收7.1元，升1.2%。這次“試水溫”成功，其他內銀股紛紛推上，全部表現硬朗。以“四大內銀”為例，建行（00939）升1.6%，工行（01398）升1.8%，中國銀行（03988）升1.3%，農業銀行（01288）升2.4%，都令摣家開顔。



昨日入市消息一般，較引人注意者是外媒報導，小米將以先舊後新形式配售集資最多53億美元（約410億港元），每股配售價介乎52.8至54.6元，同昨日收市價57元比較，有一定的折讓率。由於股市的其中一個功能是為企業集資，吸收比向銀行借貸成本為低的資金，故市場對小米的集資傳聞並不感到意外。