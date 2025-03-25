中評社北京3月25日電／網評：博物館的“容量”與“能量”



來源：人民日報 作者：石 羚



解決博物館一票難求問題，有啥妙招？



一段時間以來，陝西西安推出新探索：西安碑林博物館宣布全年無休，不設閉館日；西部機場博物館在西安咸陽國際機場開館，乘客在出行之餘可欣賞精品文物，話題“把博物館建到機場裡”引發熱議。



隨著“文博熱”持續升溫，逛博物館成為更多人的生活方式。2024年，全國博物館接待觀眾超14億人次，同比增長1億餘人次；今年春節假期，全國博物館接待遊客再創新高，日均超1000萬人次。滿足群眾新期待，必須進一步破解文博供需矛盾。



如何擴大供給？



有的地方探索打破時間邊界。現實中，“周一閉館”讓慕名而來的遊客遺憾而歸，開館時間“朝九晚五”也阻礙了上班族的腳步。為此，有的博物館早開門、晚關門，有的推出夜游服務，有的取消閉館日。延長開放時間，甚至打造“不打烊的博物館”，能為更多遊客打開“方便之門”。



時間有上限，空間無局限。拓展展陳空間，突破博物館建築的有形邊界，讓更多藏品走出庫房、融入生活、走近大眾，蘊藏巨大潛力與可能。



可以“向外拓界”。比如，四川不少博物館積極“走出去”，巡展足跡遍布國內多個城市。