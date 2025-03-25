中評社北京3月25日電／網評：大陸“懲獨”組合拳軟硬兼施有理有節



來源：大公報 作者：朱穗怡



針對民進黨當局領導人賴清德最近拋出阻礙兩岸交流、破壞兩岸關係的“17項策略”，大陸方面採取了一系列反制措施，軟硬兼施、有理有節，有效震懾島內“台獨”勢力。



3月17日解放軍在台海附近開展了軍事演習。台灣方面指出，當天解放軍在台島附近執行“聯合戰備警巡”，上午、下午各一次，是解放軍“首次在一天內進行兩次聯合戰備警巡”。近年為捍衛國家主權和領土完整，解放軍在台海進行了三次大規模的“圍台”演習，重挫島內“台獨”分子和外部干涉勢力的囂張氣焰。以往關於軍演的消息，多是由解放軍東部戰區宣布，這次則是通過中國外交部發言人在例行記者會的回應和國台辦發言人的表態來證實。為何會有此微妙變化？賴清德和民進黨此時炮製“17項策略”，固然是要給兩岸交流設置更多障礙，但同時更想激怒大陸方面，希望大陸方面採取高調的軍事反制措施，然後民進黨當局便可以在島內進行“大內宣”，進一步煽動台灣民眾對大陸的“敵意”，把“大罷免”與“反中”掛鈎，炒熱“大罷免”的氣氛，圖謀催生更多支持“大罷免”的選票，如此民進黨便有望罷免更多國民黨“立委”。所以，大陸方面雖然舉行軍演震懾“台獨”勢力，但並沒有由解放軍“高調”宣布，不隨對方“起舞”。



此外，國家安全部17日發表題為《台資通電軍“倚網謀獨”終是死路一條》的文章，再度揭批台灣資通電軍針對大陸實施網絡攻擊滲透，並公開了4名台灣相關人員的照片和身份信息。眾所周知，台灣資通電軍人員的身份相當隱蔽，但不論他們藏得多深，大陸方面也能讓他們曝光，充分反映了大陸方面對“台獨”分子的精準打擊和精準懲戒，勢必對“台獨”分子產生巨大的心理震懾。



多年來，大陸方面一直強調，之所以不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部干涉勢力和極少數“台獨”分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇。對於廣大台灣同胞的利益和福祉，大陸方面向來重視。國家出入境管理局自3月20日起實施兩項便利政策，提供台胞證與台灣居民居住證“雙證關聯”核驗服務、為有需求的台胞簽發電子臨時通行證，將進一步便利台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活。反倒是民進黨當局一再抹黑大陸的惠台利民措施，賴清德“17項策略”更是叫囂要清查台灣民眾申請大陸證件事宜，分明就是見不得台灣民眾在大陸有更好的發展。民進黨當局為了搞“台獨”，不惜犧牲台灣民眾福祉，著實令人心寒。



大陸方面牢牢掌握兩岸關係主導權和主動權，無論賴清德和民進黨耍什麼花樣，都阻擋不了兩岸必然統一的歷史趨勢。