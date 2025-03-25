廣西桂林整治“管項目吃項目”問題

近日，廣西壯族自治區桂林市叠彩區紀檢監察幹部在古宋城文化休閑街區項目現場瞭解相關情況（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京3月25日電／據中國紀檢監察報報導，陽春三月，廣西壯族自治區桂林市處處湧動著項目建設的熱潮。在位於西二環的桂林中通智慧物流產業園項目建設現場，工人們正對3號廠房屋面主體結構進行鋼筋綁扎；在全州至灌陽高速公路建設工地上，2200多名建設者搶抓施工進度，確保項目建設提速推進；在桂林福達股份有限公司，年新增5萬噸的高精密鍛件項目開工……



項目建設是打造桂林世界級旅遊城市的核心驅動力，與營商環境建設相輔相成。該市紀檢監察機關始終將監督保障項目建設作為重大政治任務，從開展營商環境領域不正之風和腐敗問題專項治理入手，嚴查嚴治黨員幹部“管項目吃項目”等突出問題，並制發紀檢監察建議書，推動以案促改促治，助力營造風清氣正的營商環境。



把脈問診找“病因”，清除阻礙項目建設的“絆腳石”



今年3月，全州縣紀委監委監督調研組深入企業、項目一線走訪時，收到某企業關於項目審批時間較長、影響開工進度等問題反映。對此，該縣紀委監委緊盯職能部門責任作風問題跟進監督，推動從項目立項到取得施工許可的審批環節從21個整合為14個，該企業2個工作日就拿到了施工許可證。



“項目建設是檢驗營商環境的‘試金石’，也是我們找准切入點，開展優化營商環境專項監督檢查的重要抓手。”桂林市紀委監委有關負責同志介紹。此前，在開展優化營商環境專項監督檢查過程中，該市紀委監委收到問題線索，反映全州縣工業和信息化局原黨組書記、局長唐某某在主持項目建設過程中存在違紀違法問題。



“在審查調查中，我們發現唐某某‘管項目吃項目’，利用職務便利，將黑手伸向了政府招商引資回到當地發展的部分企業。”桂林市紀委監委專案組工作人員介紹，唐某某交代在2016年至2020年期間，其先後擔任某金屬製品廠項目和某房地產項目建設指揮部領導小組副組長、辦公室主任，不僅沒有為回鄉興業的企業做好服務保障工作，反而以項目建設指揮部缺少運行資金為借口，多次向項目業主、施工方和合作方索取“辦公費”，用於個人日常開支。