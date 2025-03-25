中國家電品牌在日本受青睞

中評社北京3月25日電／據人民網報導，在日本家電市場，中國家電品牌認知度不斷提升，市場份額顯著擴大，其中，2024年中國電視機品牌在日本市場的占有率突破50%，表現突出。東京電視台援引一份調查稱，在2024年電視機銷售份額中，排名前四位的家電品牌中有三個是中國品牌。排名第一的是海信集團旗下的TVS REGZA；居第三位和第四位的是海信自有品牌以及TCL，超過了索尼和鬆下。



近年來，中國品牌的電視機、冰箱、洗衣機等家電產品已經進入日本幾乎所有主流家電連鎖店、家居用品連鎖店和電商平台。日本權威家電雜誌《家電批評》總編輯阿部淳平表示，海爾收購了三洋電機的AQUA品牌，東芝白色家電部分由美的集團持有，夏普現在是在中國鴻海集團旗下。即便一些品牌看起來像日本品牌，實際上製造和生產也可能是中國企業，中國製造的家電已經深入日本消費者的生活。



近日，記者來到位於東京新宿區的電器銷售商友都八喜，發現中國品牌家電被擺放在顯眼位置。賣場的銷售人員對記者表示，現在比較受歡迎的電視品牌是中國品牌TVS REGZA。REGZA原本是東芝的品牌，後來被海信集團收購，品質很好。此外，TCL等中國品牌性價比高，具有競爭優勢。阿部淳平表示，日本家電製造商基本採取高附加值路線，但日本民眾的整體收入並沒有增加，這導致消費者的心理和製造商的策略產生了差距。而中國品牌的家電不僅具有價格優勢，洗衣機的清潔能力、電視機的畫質等家電性能上，與10年前相比也有顯著提升。



日本經濟新聞評論稱，在日本，購買電視機就選日本企業品牌這一消費行為正在發生改變，許多日本消費者開始更多選擇中企品牌。近10年來，有機EL顯示面板不斷普及，各企業也在進行屏幕大型化競爭，但並沒有帶來能改變視聽體驗的變化。隨著通過智能手機觀看影像內容越來越普及，消費者也不像以前那樣強烈追求大畫幅和畫質。因此，產品性價比成為關鍵因素。



不少日本學者認為，日本企業自身戰略失誤及制度僵化也是中國品牌趕超日本品牌的一大原因。日本學者湯之上隆在《失去的製造業》一書中提到如今日本製造業面臨的幾個問題，如面對十年一輪的新技術浪潮時，對市場機會缺乏敏感性，因循守舊，錯失機會；有的日本企業過於苛求對市場需求無益的性能與指標，投入不必要的成本，致使市場出現變化的時候，在研發上不能及時調整產品。