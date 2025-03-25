新加坡家族辦一年增600間　跑贏香港

中評社香港3月25日電／星港兩地就引進家族辦公室“爭崩頭”。過去兩年半，投資推廣署協助約160間家族辦公室在港成立，預料今年底可增至200間；而新加坡單在去年新增600間，按年急增40%，令兩地家族辦數目差距進一步收窄。



Yahoo 財經消息，香港行政長官李家超在2022年10月《施政報告》訂下KPI，目標在2025年底前引入200間以上家族辦公室，財經事務及庫務局局長許正宇近日在報章訪問中公布喜訊，指已有超過160間家族辦在港設立或擴展，另有近150間正在籌備或已落實來港，預計年底有望“超額完成”。



雖然香港平穩增長，但新加坡近年引進家族辦公室數目同樣驚人。新加坡交通部長兼財政部第二部長徐芳達於今年1月出席亞洲財富論壇時指出，獲該國金融管理局（MAS）批出稅務優惠資格的家族辦，由2023年底的1，400間急增600間至逾2，000間，單在2024年最後四個月便新增350間，走勢凌厲。



新加坡的官方數據顯示，家族辦公室總數已突破2，000間；反觀香港，由於家族辦運作毋須特定牌照，實際數字難以掌握，只能依賴業界估算。根據投資推廣署與德勤於2024年3月發表的研究報告，香港現有超過2，700間單一家族辦公室，其中資產規模達1億美元以上的多達885間，另有逾1，800間介乎1，000萬至1億美元之間，報告指，這反映出香港多年累積的財富管理優勢依然存在。



新加坡多年來透過清晰的監管門檻及稅務優惠吸引家族辦，以13U計劃為例，家族辦需擁有至少5，000萬新加坡元（約2.88億港元）資產，並聘用最少3名本地僱員。反觀香港，至今未設明確投資門檻，僅要求設立本地實體、進行合資格投資並具一定實質經濟活動，對人手及資產金額則無硬性規定。



據許正宇提供數據，現時引入的160間家族辦當中，有130間來自中國內地及台灣，餘下約30間來自亞太地區、歐洲及美洲。至於港府近年積極在中東國家推廣，更一度引入“杜拜王子”家族辦公室，但許正宇未有提供相關進展。



在這場家族辦爭奪戰中，許正宇認為外部環境風起雲湧，對本港來說反而是機遇，形容香港猶如“定海神針”，提供穩定、可持續、可預見的政策及營商環境。事實上，政治氣候、生活質素及子女教育等“非金融因素”亦是家族辦選址的重要考慮，有能力調動巨額資金的超高淨值家族，在新加坡與香港之間，用鈔票來投票。