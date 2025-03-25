中評社北京3月25日電／網評：築牢國家安全基石 展現新氣象



來源：大公報 作者：陳子遷（律師、吉林省政協委員、香江聚賢法律專業人才委員會主任）



3月23日是《維護國家安全條例》（國安條例）刊憲生效一周年。去年，立法會全票通過國安條例，標誌著香港特區完成履行自行立法維護國家安全的憲制責任，補齊在國安上的短板，這不但關係香港的長治久安，對確保“一國兩制”行穩致遠更具有里程碑意義。回顧一年來，條例為香港的發展注入了強大動力，在國家安全相關法律的有力護航下，香港在國家安全保障、社會穩定、經濟發展等多個方面取得的成就有目共睹，展現出由治及興的新氣象。



在當前複雜多變的國際環境下，社會各界應居安思危，國安意識不能鬆懈。《維護國家安全條例》和香港國安法緊密銜接、相輔相成，成功築牢維護安全穩定的防線，為對接國家重大規劃部署、把握國家發展機遇，促進香港良政善治，提供了堅實的制度保障。築牢國安屏障，有力地排除、規避各種內外風險，不僅有助鞏固提升香港國際金融中心地位，同時讓社會各界可以在一個穩定的環境下全力拼經濟、謀發展、惠民生，促進香港高質量發展。



“國安才能港安，國安才能家安”。國安條例明確界定了分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等各類罪行的構成要件，為司法機關開展維護國家安全工作提供了清晰、有力的法律依據，有效防範、制止和懲治危害國家安全的犯罪活動。執法司法機關嚴格依法辦事，既有力維護了國家安全，又充分保障了香港居民依法享有的權利和自由。事實證明，維護國家安全與保障居民權利是相輔相成、相互促進的。



在國家安全得到切實維護的基礎上，香港社會實現了由亂到治的重大轉折。街頭暴力消失，社會秩序恢復，市民生活回歸正常。這種轉變不僅體現在社會表象上，更體現在市民心態的積極變化上。這一年來，香港社會對國安的認識已顯著提升，維護國家安全的意識更是深入人心。廣大市民認識到，衹有國家安全得到保障，香港才能實現長治久安。