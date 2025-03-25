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第40屆上海之春國際音樂節啟幕
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2025-03-25 12:33:16
3月23日，濮存昕在開幕演出上朗誦《黃河之水天上來》（圖源：新華社）
中評社北京3月25日電／據新華社報導，3月23日，第40屆上海之春國際音樂節開幕演出“和平向未來”在上海交響音樂廳舉行。演出以“紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年”為主題，旨在弘揚民族精神，營造城市文化氛圍。
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