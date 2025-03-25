委內瑞拉：美稱遣返移民涉黑是歪曲事實

中評社北京3月25日電／據央視網報導，圍繞遣返移民議題，美國與委內瑞拉近來爭執不絕。當地時間24日凌晨，一架搭載199名被美國遣返移民的航班抵達委內瑞拉。委內瑞拉內政、司法與和平部部長卡韋略當天在委內瑞拉國家電視台播出的節目中表示，美國通過航班遣返的移民中沒有黑幫組織成員，美方的指控是對委內瑞拉移民形象的歪曲。



卡韋略表示，美方所謂遣返移民中有黑幫“阿拉瓜火車”組織成員的說法，是塑造委內瑞拉移民暴力形象的“歪曲敘事”。如果今後在遣返移民中發現相關黑幫成員，委方將在第一時間通報。



此前，美方指認委內瑞拉黑幫“阿拉瓜火車”組織成員“對美國實施非常規戰爭行為和敵對行動”，並正在加速驅逐“阿拉瓜火車”成員。美國國務卿魯比奧16日稱，250多名“阿拉瓜火車”成員已被送往薩爾瓦多。對此，委內瑞拉政府表示，將不遺餘力營救這些公民。



圍繞遣返移民 美國與委內瑞拉齟齬不斷



由於美國持續對委內瑞拉內政進行干涉並企圖通過政變等手段推翻馬杜羅政府，委內瑞拉自2019年1月起與美國斷絕外交關係至今。美方不斷加大對委經濟制裁，包括禁止委原油出口。今年2月，特朗普又撤銷了一項允許美國雪佛龍石油公司在委開展業務的豁免，委內瑞拉隨後表示不會配合遣返移民行動，並暫停接收美國遣返委內瑞拉籍人員航班。本月22日，委內瑞拉總統馬杜羅宣布，委內瑞拉與美國達成協議，將自23日起恢復接收此類航班。