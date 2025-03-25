中國為世界經濟發展提供“穩定錨”

中評社北京3月25日電／據人民網報導，各方在中國發展高層論壇二〇二五年年會上共話中國經濟——為世界經濟發展提供“穩定錨”



3月23日—24日，中國發展高層論壇2025年年會在北京舉行。中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀在會上表示，在外部不確定不穩定因素明顯增多的情況下，中國將堅定不移辦好自己的事，以高質量發展的確定性應對外部環境的不確定性，努力為世界經濟發展提供“穩定錨”。



中國經濟回升向好



韓文秀表示，今年以來，中國經濟延續回升向好態勢，有望實現良好開局，宏觀政策還有較大的逆周期調節空間，中國有信心以高質量發展為世界繁榮發展增加穩定性和確定性。



前不久，全國兩會召開，明確了今年經濟社會發展主要預期目標。“這些目標穩健務實，既考慮了穩就業、惠民生、防風險等需要，也考慮了我國經濟增長的潛力、深化改革和擴大開放的動力、增量政策和存量政策的效力。”韓文秀說。



“多年來，中國作為負責任的大國，堅定做多邊貿易體系的維護者，展現了推動經濟全球化的大國擔當。中國經濟再平衡取得重大進展，經常項目順差占國內生產總值比重由2007年最高時的約10%下降至目前的2%左右。”韓文秀表示，無論國際風雲如何變幻，中國都將堅定不移推進高水平對外開放，穩步擴大制度型開放，有序擴大自主開放和單邊開放，深化外商投資促進體制機制改革，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，穩步推進包括金融業在內的服務業開放，積極發展綠色貿易、數字貿易。



“我們有信心乘勢而上，實施更加積極有為的宏觀政策，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，以高質量發展的新成效實現‘十四五’規劃圓滿收官，為‘十五五’發展打下良好基礎。”韓文秀說。



全方位擴大國內需求