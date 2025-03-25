陳茂波：AI等成港經濟三大動能

財政司司長陳茂波昨日出席米爾肯研究院全球投資高峰會並與嘉賓合影。（香港文匯報） 中評社香港3月25日電／特區政府財政司司長陳茂波昨日出席米爾肯研究所全球投資者研討會時致辭表示，過去一年，儘管外圍環境不利，香港展現出韌性，經濟持續穩定增長2.5%，銀行存款增加7%，恒指在3個月內飆升約20%，國際社會對香港金融市場的信心明顯增強。他認為，香港經濟穩定前行並呈現新動能，主要得益於市場改革、開拓新市場與資本渠道，以及以AI驅動經濟轉型等三大方面的推動。



2028年料成最大財管中心



香港文匯報報導，他指出，第一是實施改革，增強金融市場活力與競爭力。政府將繼續檢討上市制度，增強產品供應，吸引更多優質發行人和新資本。資產和財富管理方面，香港管理約4萬億美元的資產，在港家族辦公室數量已超過2，700家，其中一半管理資產超過5，000萬美元，預計到2028年香港將成為全球最大的跨國財富管理中心，今年政府尋求進一步加大對基金和單一家族辦公室的稅收優惠。此外，香港的保險密度是亞洲最高，保險公司毛保費持續增長，去年前三季增長12%達620億美元，而大灣區為在港經營的保險公司提供龐大商機。



第二，香港正開拓新市場及新資本渠道，香港在繼續珍惜和加強與歐洲和美洲傳統夥伴的關係時，也與新興經濟體建立更緊密的夥伴關係，包括正與東盟和中東的證券交易所合作，鼓勵更多優質企業在香港進行雙重第一或第二上市。



積極吸引創新科企落戶



第三，新經濟動力是創新和技術，尤其是人工智能（AI）驅動的創新和技術，AI＋強調人工智能與各產業的深度融合，正在改變傳統生產、商業和消費模式，重新定義全球經濟體的核心競爭力。



截至目前，本港已吸引此類企業80多家，合計投資約600億元，創造約2萬個就業機會。