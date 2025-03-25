車企營銷，奇思妙想不斷

中評社北京3月25日電／據人民網報導，隨著智能化、車聯網技術成熟，汽車已不再是單純的交通工具，而是承載生活方式、價值觀理念的“電子消費品”。



汽車消費群體年輕化以及短視頻、直播等新興渠道的崛起，為汽車營銷帶來了新的挑戰和機遇。與遊戲聯名、高管開直播、定制禮盒、打造潮玩，中國車企營銷正從“觸達”消費者轉向追求“觸動”消費者，新招不斷。



玩跨界、開直播，營銷形式出新出彩



還未上市的車型，怎麼搶先“駕駛”？答案是在遊戲裡。



在國產遊戲《和平精英》中，玩家可以購買比亞迪仰望U7、U8、U9三款車型皮膚並先行體驗駕駛。其中，由於仰望U7登陸《和平精英》的時間略早於其正式上市時間，遊戲內U7“先鋒版”在內飾上做了偽裝處理。這也讓玩家對U7內飾產生了更多好奇，為U7的正式上市進行了預熱。



這一次中國車企的跨界營銷，既打動了遊戲玩家，也吸引了汽車消費者。來自北京的張曦是一名遊戲愛好者，在《和平精英》中擁有多款“豪車”，“U9在遊戲中一上線我就買了，外觀很帥，最主要的是可以原地掉頭，這個功能在遊戲和現實中都非常實用。”另一位汽車愛好者表示，自己對仰望U7十分關注，得知遊戲中提前上線了這款車型，特意把許久未玩的遊戲重新下載了回來。



這種與熱門IP的跨界合作，雖不是第一次，卻收穫極大流量。這類營銷方式，正被中國車企廣泛採用。其中，上汽通用五菱與迪士尼合作，推出聯名版的五菱繽果米奇夢想款，還提供由米奇車身簽名貼、米奇車尾拍拍手掌、米奇車鑰匙套等組成的定制禮盒，為消費者提供了彰顯個性的機會。



車企營銷的“奇思妙想”不止於此。