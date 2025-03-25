非遺展演助力賞春經濟

在新疆塔什庫爾幹塔吉克自治縣提孜那甫鄉賽馬場，參與非遺展演的村民在跳舞（圖源：新華社） 中評社北京3月25日電／據新華社報導，新疆塔什庫爾幹塔吉克自治縣（簡稱“塔縣”）擁有多項國家級、自治區級非物質文化遺產。春分前後，塔縣迎來賞春旅遊旺季。當地以春日壯美生態景觀為基礎，整合傳統文化、多元產業等文旅要素，舉行非遺展演和文體活動，打造多樣文旅場景，豐富遊客體驗，釋放賞春經濟活力。