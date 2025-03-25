中評社北京3月25日電／網評：終身教育體系如何培養“新農人”



來源：光明日報 作者：周世祥



“沒想到，兩個剛畢業的大學生經營起了一家大型農業企業！前些年我作為科技特派員下鄉講課時，還手把手教過他們病蟲害防治呢。能見證他們的成長，太有成就感了！”和記者聊起“新農人”的話題，塔里木大學園藝與林學學院黨委書記熊仁次語氣激動，“你看，他們打造的蔬菜基地，正在向塔里木茫茫沙海要效益！一座座溫室大棚在沙漠中整齊排列，造福了上萬戶農戶……”



熊仁次口中這兩位創業成功的大學生，正是鄉村振興號角下一批批“新農人”帶著理論知識和實踐智慧一步步成長、實現自我價值的縮影。



前不久，中共中央、國務院發布的《關於進一步深化農村改革 扎實推進鄉村全面振興的意見》要求，完善鄉村人才培育和發展機制，壯大農村各類專業人才和實用人才隊伍。適應新農村轉型升級發展的“新農人”需要懂什麼、會什麼？和農林專業的科班大學生培養有何不同？各級各類教育應如何更好發力，助力更多“新農人”成長成才？記者進行了採訪。



不僅要懂技術，還要有市場思維、風險意識、長遠眼光



煙草花葉病是福建地區煙草的主要病毒病害，一旦煙草患病，煙農損失很大。該如何採取有針對性的技術措施防治煙草花葉病？這一問題，曾困擾吳文興很久。



20世紀80年代初職高畢業後，吳文興從農技站苧麻栽培輔導員到農科所、煙科所技術負責人，再到如今的農業企業總經理，一路迎難而上成長為“新農人”。為了攻克花葉病難題，他翻找書本、詢問老師、向有經驗的煙農學習，終於在示範園實現了株苗發病率下降百分之50至60、畝均增收100元至120元的目標。