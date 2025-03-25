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最高檢依法對齊同生決定逮捕
http://www.CRNTT.com   2025-03-25 11:45:09


　　中評社北京3月25日電／據新華社報導，25日從最高人民檢察院獲悉，寧夏回族自治區政協原黨組書記、主席齊同生涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對齊同生作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。


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