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最高檢依法對齊同生決定逮捕
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2025-03-25 11:45:09
中評社北京3月25日電／據新華社報導，25日從最高人民檢察院獲悉，寧夏回族自治區政協原黨組書記、主席齊同生涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對齊同生作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。
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