彭麗媛向世衛組織視頻會議發表書面致辭

中評社北京3月25日電／據新華社報導，3月24日，國家主席習近平夫人、世界衛生組織結核病和艾滋病防治親善大使彭麗媛向世界衛生組織2025年世界防治結核病日視頻會議發表書面致辭。



彭麗媛表示，在世界衛生組織有力推動和國際社會長期努力下，全球結核病防治成效顯著，自2000年以來已經成功挽救了7900萬患者的生命，這是令人贊嘆的成就！世界衛生組織召開視頻會議，聚焦“承諾、投入、行動”主題展開討論，對於廣泛凝聚各方力量，共同應對結核病公共衛生挑戰，向著終結結核病的目標扎實邁進，具有重要意義。



彭麗媛表示，參與結核病防治工作10多年來，我走訪了中國和其他國家許多醫療機構、學校、社區，同大家一道見證了全球特別是中國結核病防治工作的發展進步。中國政府高度重視結核病防治，將其納入健康中國戰略，制定全國防治規劃，持續優化防治舉措，大力提升防治水平。中國致力於推動結核病防治技術快速發展，讓“以患者為中心的支持治療”更加科學可行。經過廣大結核病防治工作者不懈努力，中國結核病患者治愈率保持在90%以上。



彭麗媛表示，消除結核病威脅是我們的共同心願。當前，結核病防治仍然面臨諸多困難和挑戰，終結結核病流行任重道遠，需要國際社會一道努力，進一步加大投入，積極採取行動。我願同大家攜手同行，積極參與結核病防治工作，用愛心守護健康，用真情傳遞溫暖，為推動構建人類衛生健康共同體貢獻力量！