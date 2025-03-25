黃強：促進民營經濟發展　推動吉林全面振興

中評社北京3月25日電／據新華社報導，2月17日，習近平總書記出席民營企業座談會並發表重要講話。新時代新征程，吉林如何貫徹落實好習近平總書記重要講話精神，以民營經濟高質量發展助推全面振興？吉林省委書記黃強接受記者採訪，對此作出回答。



深刻領會習近平總書記重要講話精神



黃強表示，2月8日，習近平總書記親臨吉林聽取省委和省政府工作匯報並作出重要指示，強調“無論深化國資國企改革，還是促進民營經濟發展，都要全面落實政策規定”，為我們做好工作提供了根本遵循。



深入貫徹習近平總書記重要講話精神，要與再學習、再對標、再落實習近平總書記關於東北全面振興和吉林工作的系列重要指示精神結合起來，準確理解和把握蘊含其中的豐富內涵。必須深刻領會習近平總書記對東北、對吉林民營經濟的關懷和重視一以貫之，黨的十八大以來習近平總書記3次主持召開關於東北振興專題座談會、4次踏上吉林大地，每次都對促進民營經濟發展壯大提出重要要求；必須深刻領會習近平總書記一視同仁對待各種所有制企業的鮮明態度，教導我們要把激發各類經營主體活力放到重要位置，深化國有企業改革和支持民營企業發展一體謀劃、一體部署、一體推進；必須深刻領會習近平總書記把推動民營經濟發展作為創新體制機制的重要內容，要求我們以更大力度優化營商環境、依法保護民營企業權益，支持、鼓勵、引導民營經濟健康發展。習近平總書記一系列重要指示歷史邏輯一脈相承、理論邏輯融會貫通、實踐邏輯環環相扣，必將引領吉林民營經濟煥發蓬勃生機與活力。