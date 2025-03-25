生態環境部：加快經濟社會發展全面綠色轉型

中評社北京3月25日電／據新華社報導，在23日至24日舉辦的中國發展高層論壇2025年年會上，生態環境部副部長郭芳對與會海內外嘉賓表示，中國堅定不移走綠色低碳發展道路，將從5方面發力加快經濟社會發展全面綠色轉型，培育壯大綠色低碳發展新動能。



中國始終高度重視綠色低碳發展和應對氣候變化，綠色低碳發展實現新突破，生態環境保護取得新成效，應對氣候變化邁上新台階。郭芳表示，受多因素影響，主要經濟體綠色低碳政策的不確定性上升，但中國將堅定不移地走綠色低碳發展道路。中國將進一步深化生態文明體制改革，統籌產業結構調整、污染治理、生態保護、應對氣候變化，推進綠色低碳高質量發展。同時，堅持共商共建共享的全球治理觀，共同塑造世界經濟發展綠色動能。



郭芳指出，加快經濟社會發展全面綠色轉型要從5方面發力：一是全面推進美麗中國建設。分級分類建設美麗中國先行區，打造綠色發展高地，一體推進美麗城市、美麗鄉村建設。加快能源、工業、交通運輸、城鄉建設、農業等領域綠色低碳轉型。持續深入推進污染防治攻堅。



二是積極應對氣候變化挑戰。錨定碳達峰碳中和目標，分階段推動能耗雙控向碳排放雙控轉變。積極穩妥有序擴大全國碳排放權交易市場覆蓋範圍，逐步擴展至化工、石化、民航、造紙等行業，探索碳排放配額有償分配等政策實施路徑。增加溫室氣體自願減排交易市場項目供給，加快建設高效規範、公平公開、與國際接軌的全國統一自願減排交易市場。



三是加快綠色低碳科技創新。開展新能源等前沿引領技術儲備和關鍵技術攻關，推動多污染物協同減排、深度治理等技術成果集成與示範。研究構建美麗中國數字化治理體系，加強人工智能等數字技術應用，建設綠色智慧的數字生態文明。



四是健全綠色低碳發展機制。實施支持綠色低碳發展的財稅、金融、投資、價格政策，加大對綠色低碳發展、應對氣候變化等領域的支持力度。研究完善綠色稅制，發揮環境保護稅調節作用。



五是加強環境氣候國際合作。加強應對氣候變化南南合作，加強綠色投資和貿易合作，提高對外投資項目環境可持續性，加大綠色低碳產品進出口。