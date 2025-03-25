民政部：加力推動銀發經濟提質擴容

中評社北京3月25日電／據新華社報導，我國應對人口老齡化任務艱巨，但其中也蘊藏著獨特發展機遇。民政部副部長唐承沛在23日至24日舉行的中國發展高層論壇2025年年會上說，我國銀發經濟發展潛力巨大，要加力推動銀發經濟提質擴容，助力實現經濟發展和民生改善的良性循環。



唐承沛在年會上表示，從現在到2035年之前的10年左右時間，是我國積極應對人口老齡化的重要“窗口期”。新進入的老年人口平均受教育水平較高、經驗豐富、健康狀況較好、社會參與意願強烈，老年人力資源禀賦突出，形成了新的“銀發人才紅利”。



唐承沛表示，將持續完善養老事業和養老產業政策機制，推動養老產業與文化、旅遊、健康、體育、家政等相關產業和業態融合發展，豐富拓展養老服務消費領域和消費場景，釋放養老消費潛力；持續推進居家適老化改造，做好消費品以舊換新居家適老化改造工作，加大對老年助餐服務、康復輔助器具購置和租賃支持力度，擴大普惠養老服務。



在著力改善銀發消費環境方面，唐承沛表示，將推動公共空間適老化更新，引導電商平台適老化改造；完善老齡領域產品和服務標準體系，健全細分老年產品用品的標準規範；加強養老服務和老年用品質量監管，嚴厲打擊侵害老年人合法權益的違法犯罪行為。



唐承沛還表示，要深化銀發經濟研究，進一步細分市場，推動出台發展旅居康養、老年文化產業等專項支持政策，推廣建設老年人產品用品應用場景展示平台，加強老年產品和服務標準引領和技術攻關，加強銀發經濟統計監測和數據共享；鼓勵支持各地在銀發經濟領域創新先行，推動統一大市場建設。