國家數據局：以高質量數據促人工智能發展

中評社北京3月25日電／據新華社報導，國家數據局局長劉烈宏24日在中國發展高層論壇2025年年會上表示，國家數據局將充分調動社會各方力量，積極推動高質量數據集建設，持續增加數據供給，推動“人工智能＋”行動賦能千行百業，打造包容開放的創新環境。



近期人工智能技術發展出現新的進展，引發全球廣泛關注。這背後，離不開算法、算力、數據的協同創新。劉烈宏說，高質量數據與人工智能的結合，將會進一步發揮數據和人工智能的倍增效應。



如何更好以高質量數據促進人工智能發展？劉烈宏提出重點做好四方面工作。



持續推進基礎制度供給——



劉烈宏說，將統籌開展數據領域規劃編制工作，加快形成數據領域的規劃體系，制定印發數據產權制度和培育全國一體化數據市場的文件，加快推進數據基礎制度建設，組織開展數字中國、數字經濟、數據要素綜合試驗區的建設，因地制宜開展先行先試，為數據要素價值釋放積累實踐經驗，健全完善數據治理、數據安全等制度，更好保障人工智能安全發展。



持續推進高質量數據供給——



“‘人工智能＋’行動到哪里，高質量數據集的建設和推廣就要到哪里。”劉烈宏說，將強化公共數據資源登記管理，規範公共數據資源授權運營實施，建立授權運營價格形成機制，積極引導做好高質量數據集建設工作。