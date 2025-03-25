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日本熊本市有軌電車追尾致7人受傷
http://www.CRNTT.com   2025-03-25 12:28:54


發生追尾事故的有軌電車（圖片來源：央視網）
　　中評社北京3月25日電／據央視網報導，當地時間25日8時30分左右，日本熊本縣熊本市兩列有軌電車在一車站發生追尾事故，共造成7人受輕傷，傷者均已送醫。該線路有軌電車目前處於全線停運狀態。當地警方正在對詳細情況進行調查。

　　熊本市政府已將相關情況作為重大事故向日本國土交通省方面報告。

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