新西蘭附近海域發生6.8級地震

中評社北京3月25日電／據新華網報導，據美國地質調查局地震信息網發布的消息，新西蘭南島附近海域25日發生6.8級地震。



消息說，當地時間14時43分，新西蘭南島南端附近海域發生6.8級地震，震源深度10公里。



美國地質調查局地震信息網最初測定這一地震的震級為7級。