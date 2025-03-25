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新西蘭附近海域發生6.8級地震
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2025-03-25 12:25:41
中評社北京3月25日電／據新華網報導，據美國地質調查局地震信息網發布的消息，新西蘭南島附近海域25日發生6.8級地震。
消息說，當地時間14時43分，新西蘭南島南端附近海域發生6.8級地震，震源深度10公里。
美國地質調查局地震信息網最初測定這一地震的震級為7級。
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