塞爾維亞舉行活動悼念北約轟炸遇難者

中評社北京3月25日電／據新華網報導，塞爾維亞24日舉行活動，悼念26年前北約轟炸南斯拉夫聯盟共和國的遇難者。



當天的主要紀念活動在貝爾格萊德西北部米連科·帕夫洛維奇上校機場舉行，塞爾維亞總統武契奇、塞政府官員以及波黑主席團塞族成員多迪克出席。人們合唱塞爾維亞國歌，並為遇難者默哀一分鐘。



武契奇說：“我們始終對遇難者以及我們經歷的一切感到悲傷和痛苦，但無論我們失去了什麼，他們並沒有擊敗我們。”他表示，26年過去，“作為一名塞爾維亞人和塞爾維亞總統，我衹有一種感受——無限的自豪”。



多迪克說，儘管多年過去，這一天仍然讓人感到痛苦。讓人痛心的是，對這種不公正的行為至今沒有人被追究責任。



當天早些時候，在貝爾格萊德塔什馬伊丹公園的“轟炸遇難兒童紀念碑”前，塞外交部長久裡奇敬獻了花環。塞副總理兼內務部長達契奇在新貝爾格萊德向在轟炸中遇難的警察敬獻花環。



1999年3月24日，以美國為首的北約打著所謂“避免人道主義災難”的旗號，繞過聯合國安理會，開始對當時的南聯盟進行轟炸。長達78天的轟炸造成2000多名平民喪生、6000多人受傷、近100萬人流離失所。



2003年2月，南聯盟更名為塞爾維亞和黑山（塞黑）。2006年6月，黑山、塞爾維亞相繼獨立，塞爾維亞宣布繼承塞黑國際法主體地位。