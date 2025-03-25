格陵蘭島：美副總統夫人登島“未受邀請”

中評社北京3月25日電／據新華網報導，針對美國副總統夫人本周將率代表團訪問格陵蘭島一事，格陵蘭島領導人23日晚表示，美國代表團此行“未受邀請”，此舉“極具攻擊性”。



美國副總統萬斯夫人烏莎·萬斯辦公室23日宣布，烏莎·萬斯將於27日出發，率代表團訪問格陵蘭島。多家美國媒體報導，美總統國家安全事務助理華爾茲將陪同訪問。代表團計劃訪問格陵蘭島首府努克和第二大城市錫西米尤特，並在錫西米尤特觀看格陵蘭島知名的狗拉雪橇比賽。



但格陵蘭島自治政府總理埃格德23日晚對媒體明確表示，烏莎·萬斯和華爾茲並未受邀參加任何會面，並怒批美方這一安排顯然是施壓和挑釁，稱美國此舉“極具攻擊性”。



針對華爾茲的到訪，埃格德特別指出：“（美國總統）國家安全事務助理到格陵蘭島做什麼？他的唯一目的，就是展示（美國）凌駕於我們之上的權力。”



狗拉雪橇比賽主辦方則表示，並未邀請“任何美國人”來觀賽。當地媒體報導說，不知道以前有沒有美國政客關注過這個比賽。



另據美國《紐約時報》報導，美國能源部長賴特預計也將隨行，並參觀位於該島北部的美軍基地。



格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島，是丹麥自治領地，島上稀土等資源豐富。美國總統特朗普多次揚言要奪取格陵蘭島控制權，曾派其長子小特朗普和其他幾名“代表”到訪格陵蘭島，還稱不會排除通過“軍事或經濟脅迫”手段奪取該島控制權的可能性。