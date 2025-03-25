泰國：吸引國際投資　深化中泰合作

中評社北京3月25日電／據光明日報報導，2024年泰國吸引投資額突破1.13萬億泰銖，創下近十年來最高紀錄。近日，泰國總理佩通坦在曼谷舉行的以“點燃泰國：泰國的無限投資機遇”為主題的招商引資戰略與政策發布會上發表特別演講，強調政府將繼續吸引國際投資者。



此次發布會旨在進一步展示泰國在國際經濟格局中的投資潛力，並明確未來的發展戰略。佩通坦表示，當前全球經濟與投資環境面臨諸多不確定性，開拓新的投資渠道和創造更多機遇尤為重要。泰國經濟正在逐步恢復，但增速尚未達到理想水平。政府明確表示，要進一步加快經濟增長步伐，大力吸引外國投資，特別是在基礎設施、數字技術、先進製造業等領域為泰國奠定更加穩固的經濟基礎。泰國吸引投資額創新高是政府與私營部門協同合作的成果，也是泰國政府推動“無限投資機遇”計劃以來取得的里程碑式成就。未來政府將繼續完善基礎設施建設、人才培養和改善投資環境，為國際投資者提供更多便利條件。



在基礎設施建設方面，泰國政府已啟動多個關鍵項目，包括推進高速鐵路和雙軌鐵路項目以加強全國範圍內的交通聯通，特別是曼谷與周邊城市的快速鐵路項目，例如連接曼谷紫線和紫線南線的項目、東北地區高鐵第二期工程以及林查班港口開發項目第三期工程。此外，連接安達曼海和泰國灣的陸橋項目也備受關注，該項目若順利實施，將為泰國在貿易、旅遊、就業等方面創造巨大的經濟機會，鞏固其作為區域貿易中心的地位。泰國的農業、食品、服務業、旅遊業和醫療業等優勢產業也在不斷提升和發展，來增加泰國產品和服務的價值，重點打造上游、中游和下游的聯繫，推動泰國產品進入世界市場。



泰國政府已採取行動改善投資環境，減少不必要的步驟並創建一站式服務系統，使投資更加容易、更具吸引力。



今年2月，佩通坦在會見中資企業代表時強調，泰國政府將繼續加大力度吸引國際投資者，特別是深化與中國的經貿合作，全力推進國家經濟基礎建設，推動泰國成為區域經濟中心。



2025年是中泰建交50周年，兩國關係正迎來新的發展。泰國工業園區管理局（IEAT）近期與中國安徽省展開深入合作磋商，旨在升級此前雙方簽署的“兩國雙園區”諒解備忘錄，為雙方企業提供更多貿易和投資機會。泰國工業園區管理局代理局長素梅·唐普拉塞特表示，雙方目前已基本確定諒解備忘錄的最終框架，並計劃於年內正式簽署。這次合作將特別關注新能源、電動汽車和食品安全等行業，進一步推動兩國在“一帶一路”倡議下的深度合作。