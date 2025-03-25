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近三天第二次 以色列襲擊敘利亞一軍用機場
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2025-03-25 12:22:41
中評社北京3月25日電／據央視新聞消息，以色列戰機3月25日對敘利亞巴爾米拉軍用機場發動空襲。
這是自22日凌晨以來，以色列近三天第二次襲擊敘利亞巴爾米拉機場。
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