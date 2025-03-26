中評現場：博鰲論壇年會新聞發布會舉行

發佈會現場（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月26日電（記者 盧哲）3月25日，博鰲亞洲論壇2025年年會新聞發布會暨旗艦報告發布會在海南博鰲舉行。博鰲亞洲論壇秘書長張軍表示，世界有理由對亞洲的未來充滿希望，亞洲也有理由對世界的未來充滿信心。



博鰲亞洲論壇2025年年會25日至28日在海南博鰲舉行。張軍在發佈會表示，今年年會的主題是“在世界變局中共創亞洲未來”。當今世界百年變局深刻演變，單邊主義、保護主義、強權政治有新的發展，給世界穩定和經濟復甦帶來更大衝擊，世界面臨的挑戰和不確定性日益增多，國際社會擔憂和焦慮情緒進一步上升。面對近來世界上的各種亂象，相信大家都深有體會。在此背景下，論壇2025年年會具有更加重要的現實和長遠意義。



他說，博鰲亞洲論壇是亞洲最重要的論壇之一，新形勢下將一如既往地積極推動區域合作，倡導經濟全球化和多邊主義。“今年年會的主題緊扣當今時代重大課題和挑戰，有利於我們在變局中更好地把握前進方向，謀求共同發展。我們希望通過年會，向國際社會傳遞保持信心、團結合作、戰勝困難、開創未來的強烈信號。亞洲在很多方面走在世界發展的前列，展現出光明前景。世界有理由對亞洲的未來充滿希望，亞洲也有理由對世界的未來充滿信心。”



張軍介紹，年會受到各方高度重視，也體現了廣泛代表性。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥將出席年會並在開幕大會上發表主旨演講，同各國領導人、論壇理事及企業家代表舉行會見和座談，闡述中方立場主張，共同探討加強合作、共謀發展的思路和舉措，相信這對應對全球挑戰、實現共同發展具有重要指導意義。老撾、孟加拉國以及密克羅尼西亞聯邦、蒙古國、哈薩克斯坦、俄羅斯、印度尼西亞等國領導人也將出席論壇年會發表演講並參與對話。除各國領導人之外，還有300多位嘉賓，包括近120位各國部長級高官，約30位國際和地區組織負責人以及眾多商界領袖及著名學者將參與有關議題討論。據初步統計，今年共有來自60多個國家和地區的約2000名代表，以及來自30多個國家和地區的近150家媒體機構1100多名記者參加年會。張軍說：“這麼多國家和地區的各界代表匯聚一堂，體現了論壇年會的重要平台作用，也體現了各方共迎挑戰、共謀發展的願望。”