中評鏡頭：可接待兩千記者的博鰲論壇新聞中心

新聞中心前台（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月26日電（記者 盧哲）博鰲亞洲論壇2025年年會25日至28日在海南博鰲舉行。隨著年會開啟，博鰲亞洲論壇新聞中心也正式啟用。新聞中心是年會期間媒體工作者辦公的主要場所，據中評社記者瞭解，論壇新聞中心接待記者的能力超過2500人次。而今年共有來自34個國家和地區的147家媒體機構的1140名媒體記者報名參會。



中評社記者25日早上來到新聞中心。這個超過4000平方米的工作區域，約有10個籃球場大小。步入新聞中心的工作區域，可以感覺到空間寬敞明亮，而各類設施也一應俱全。分佈在四周的大屏幕將在會議期間滾動播放各會議、論壇的直播及重播畫面。



一樓的工作區有403個工作桌供媒體記者使用，桌子中間還擺放了綠植，充滿活力。每個工作桌都有電源插座、獨立網絡接口，滿足充電需求。而二樓是電視台的工作專區。據介紹，這裡的網速可達到千兆光纖網速。



而在空間功能劃分上，新聞中心設有公共演播廳、新聞發布廳和獨立採訪間等區域，涵蓋新聞生產的全流程，無論是採訪，還是編輯，或新聞發布，都可以滿足。新聞中心還配有6間獨立的同聲傳譯室，可同時實現6種語言的會議同聲翻譯。另外，新聞中心也有祈禱室供使用。