特朗普說美副總統夫人訪格陵蘭島“非挑釁”

中評社北京3月25日電／據新華網報導，美國總統特朗普24日說，美國代表團前往格陵蘭島“不是挑釁”，並表示這次訪問是應格陵蘭島方面的邀請。



特朗普24日在內閣會議結束後對媒體說，美國副總統夫人烏莎·萬斯將率代表團訪問格陵蘭島一事“是友好的，不是挑釁”。他還說，這次訪問是應格陵蘭島方面的邀請，已有格陵蘭島人主動接觸美國、尋求合作。



特朗普同時再次表達他對格陵蘭島的濃厚興趣，稱該島對美國國家安全至關重要。



美國副總統夫人辦公室23日宣布，烏莎·萬斯將於27日出發，率代表團訪問格陵蘭島。多家美國媒體報導說，美總統國家安全事務助理華爾茲、能源部長賴特等將陪同訪問。格陵蘭島自治政府總理埃格德表示，烏莎·萬斯和華爾茲並未受邀參加任何會面，並怒批美方這一安排顯然是施壓和挑釁。丹麥外交部長拉斯穆森說，這一舉動反映出“美國人不恰當的欲望”。



格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。該島是丹麥的自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國目前在格陵蘭島有一座主要軍事基地。去年美國總統選舉後，美國總統特朗普屢次表達奪取格陵蘭島控制權的強烈意願，還稱不會排除通過“軍事或經濟脅迫”手段奪取該島控制權的可能性。