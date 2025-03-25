空襲胡塞武裝計劃疑洩密　遭美國政界痛批

中評社北京3月25日電／據新華網報導，美國《大西洋》月刊總編輯傑弗裡·戈德堡24日表示，美國國家安全高層官員把他拉入一個關於打擊也門胡塞武裝作戰計劃的涉密群聊。他在美軍行動兩小時前得知了這一空襲計劃。這起疑似洩密事件迅速引發美國政界人士的強烈指責與擔憂。



戈德堡24日發表文章詳細敘述了事件經過。他說，11日，他在通訊應用Signal中收到與美國總統國家安全事務助理邁克爾·華爾茲同名的用戶入群邀請。後來，他被加入一個名為“胡塞PC小組”的18人群聊中。



與華爾茲同名的用戶在群裡發布消息稱，正在組建一個協調胡塞問題的小組，為接下來的72小時做準備。戈德堡認為，這類小組通常包括一些最高級別的國家安全官員，包括國防部長、國務卿、財政部長以及中央情報局局長等。



戈德堡說，15日，群聊中與美國國防部長赫格塞思同名的用戶發來消息，透露了美國即將在兩小時後對也門胡塞武裝進行打擊的作戰計劃，包括攻擊目標、攻擊順序及美方將部署的武器等細節。稍後，也門胡塞武裝多個目標遭到空襲。



事後，戈德堡向群裡多名美方官員求證群聊的真實性，並詢問為何將自己拉入群聊等問題。白宮國家安全委員會發言人布賴恩·休斯回應說，這個群聊“似乎是真實的”，並表示正在審查這起事件，但“部隊或國家安全沒有受到威脅”。



美國國防部長赫格塞思24日被媒體問及此事時稱，“沒有人發戰爭計劃的信息，這就是我對此事的全部回應。”他還稱戈德堡“散布謠言”。



白宮新聞秘書萊維特在一份聲明中表示，特朗普總統繼續對他的國家安全團隊“充滿極大的信任，包括國家安全事務助理邁克爾·華爾茲”。