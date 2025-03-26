趙晉平：融入大灣區是海南未來的重要方向

海南自由貿易港建設專家諮詢委員會委員趙晉平（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月26日電（記者 盧哲）海南自由貿易港建設專家諮詢委員會委員趙晉平25日在博鰲表示，從長期來看，海南和香港之間的合作，是海南如何融入粵港澳大灣區的問題，這是未來發展的一個重要方向。



博鰲亞洲論壇2025年年會25日至28日在海南博鰲舉行。趙晉平在此間回答包括中評社在內的多家港媒共同提問時談到海南與香港及粵港澳大灣區的關係。



趙晉平表示，海南自由貿易港（自貿港）和香港包括澳門特別行政區之間的合作，有三個重要的特點。第一，是從當前以至今後很長的時間，如何學習和借鑒香港澳門的經驗，是海南自貿港和香港澳門合作的一個重要支柱。“香港作為一個國際上成熟的自由貿易港，它的法治化水平在全球也是名列前茅，尤其在一流營商環境建設方面，達到了國際公認的一流水平，包括澳門也同樣如此。所以如何去打造一個適合市場主體、能夠更好發展的市場化、法治化、國際化的環境，我們可能還需要長期學習和借鑒香港的經驗。”



第二，香港和澳門作為國際上成熟的自貿港，有很多豐富的、重要的要素資源。”比如在資金方面，在人才方面、尤其是專業技術人才方面，這是香港寶貴的財富。對於海南自貿港的發展來說，這些都是海南最緊缺的要素資源。所以如何通過吸引更多香港的要素，澳門的要素來共同參與海南自貿港的建設，這是海南和香港之間合作的第二個方面的主題。”



第三，是要加強在政策制度和規劃安排上的合作。通過深化合作，真正使雙方能夠在合作中共同獲益。“從香港來說，是分享海南發展的機遇，甚至是內地發展機遇；從海南來說，是通過香港特殊的國際金融中心的地位來獲得更多的發展機遇，這需要加強雙方之間的合作。”