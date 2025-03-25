以色列軍方稱襲擊敘利亞兩個軍事基地

中評社北京3月25日電／據新華網報導，以色列軍方25日在一份聲明中說，以軍襲擊了敘利亞霍姆斯省的兩個軍事基地，並稱這些基地擁有“軍事能力”。



聲明說，這兩個基地名稱為巴爾米拉和T4。



另據以色列媒體報導，這是以軍最近幾天第二次襲擊這兩個基地。近幾周，以色列空軍已襲擊了敘利亞前政權曾擁有的數十個軍事目標，旨在進一步削弱敘軍事基礎設施，以防止其落入在敘領土活動的“敵對分子”手中。