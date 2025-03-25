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以色列軍方稱襲擊敘利亞兩個軍事基地
http://www.CRNTT.com   2025-03-25 15:10:36


　　中評社北京3月25日電／據新華網報導，以色列軍方25日在一份聲明中說，以軍襲擊了敘利亞霍姆斯省的兩個軍事基地，並稱這些基地擁有“軍事能力”。

  聲明說，這兩個基地名稱為巴爾米拉和T4。

  另據以色列媒體報導，這是以軍最近幾天第二次襲擊這兩個基地。近幾周，以色列空軍已襲擊了敘利亞前政權曾擁有的數十個軍事目標，旨在進一步削弱敘軍事基礎設施，以防止其落入在敘領土活動的“敵對分子”手中。

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