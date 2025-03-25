大阪高院裁定不承認同性婚姻的規定“違憲”

中評社香港3月25日電／共同社報導，以日本《民法》和《戶籍法》各項規定不承認同性婚姻違反保障“婚姻自由”和法律之下人人平等的《憲法》為由，愛知、京都、香川3府縣的3對同性伴侶6人提起訴訟，向中央政府索賠每人100萬日元（約合人民幣4.9萬元）。大阪高等法院（審判長：本多久美子）25日作出二審判決，裁定這些規定“違憲”。



法院指出，不承認同性婚姻違反了規定法律之下人人平等的《憲法》第十四條第一款、倡導“個人尊嚴和兩性本質上平等”的第二十四條第二款。在全國5個地方法院受理的6起同類訴訟中，一審對於《憲法》判斷各有不同，而在二審判決中，大阪高院繼札幌、東京、福岡、名古屋各高院後作出了第5例“違憲”判決。



對於索賠的訴求，大阪高院繼一審大阪地方法院之後再度駁回。各地同類訴訟中，僅有大阪在一審階段作出了“合憲”判斷。



原告為2對男性伴侶和1對女性伴侶。他們均不服結婚申請因同性身份而不被受理的制度，在2019年2月提起訴訟。



2022年6月，大阪地方法院一審就《憲法》第二十四條第一款中的“婚姻只在兩性同意的基礎上成立”這一表述認定，雖然不禁止同性婚姻，但並不包含同性婚姻。此外，有關原告方提出的沒有繼承權等法律保護方面的不利情況，大阪地方法院以基於伴侶制度的擴大等現狀，可享受的利益差異在逐步放寬為由，認為並未違反規定“法律之下人人平等”的《憲法》第十四條第一款，得出了“合憲”的結論。



一系列訴訟經過一審、二審目前有6例“違憲”判決。有關主要爭議點的（1）保障追求幸福權的第十三條（2）第十四條第一款（3）第二十四條第一款（4）倡導個人尊嚴和兩性本質上平等的第二十四條第二款，全部被認定違反。