學者：中華文化是兩岸融合的基礎

廈門大學台灣研究院院長李鵬教授（主辦方供圖） 中評社北京3月25日電/2025年3月22日，中華文明兩岸高端學術研學坊聯盟成立大會暨“中華文明與兩岸融合”學術研討會在福建省武夷學院朱子書院隆重舉辦。研討會由主旨演講、學者與談、圓桌對話、學術研學坊以及“復興茶座”系列學術活動組成。



在主旨演講中，澳門城市大學副校長葉桂平教授、中國人民大學國學院向世陵教授、廈門大學台灣研究院院長李鵬教授等學者圍繞“中華文明與兩岸融合發展”做了主旨發言。



葉桂平的報告題目為《以澳門為橋：中華優秀傳統文化的跨域傳承與兩岸共同體意識鑄牢路徑》。他表示，澳門回歸祖國以來，利用特殊的地緣和政治優勢，積極推動與台灣地區的經濟、文化和社會等各領域交流，在兩岸協商及合作過程中，扮演著一個重要的平台角色。他認為澳門應當積極創造條件，發揮以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地的定位優勢，構建跨域傳承的文化紐帶，鑄牢中華民族共同體意識，推進兩岸關係和平發展、融合發展。



向世陵的報告題目為《仁學精神與中華文明》，他指出，仁學作為永不枯竭的浸潤中華民族精神及其生命智慧的源頭活水，集思想超越、價值挺立和境界升華為一體，是中華文明講仁愛、重民本、守誠信、崇正義、尚和合、求大同的價值理念與精神譜系的真實寫照。他援引古今中外諸多經典哲學論述，系統論證了仁學精神與創新，不但影響了中華文明發展的整個歷史進程，也是對世界文明發展的重要貢獻；不僅為人類精神發展提供一種東方智慧解答，也為構建文明新形態的中國式現代化大大助力。



李鵬的報告題目為《中華文化與兩岸同胞的情感融合》，他重點論述了兩岸交流交往中“情感融合”的重要性。他指出，中華文化是兩岸融合的基礎，情感的碰撞是融合的推力。在當前台當局逆行倒施地大搞“去中國化”的形勢下，應當看到台灣民間有非常深厚且歷史悠久的中華文化傳承，在此基礎上應該強調兩岸的責任與義務，要推動兩岸同胞以情感文化為紐帶，追求心靈契合，要關注兩岸同胞對美好生活的共同向往，積極打造兩岸命運共同體。